Tokenlon (LON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.605889 $ 0.605889 $ 0.605889 24 timer lav $ 0.62519 $ 0.62519 $ 0.62519 24 timer høy 24 timer lav $ 0.605889$ 0.605889 $ 0.605889 24 timer høy $ 0.62519$ 0.62519 $ 0.62519 All Time High $ 9.81$ 9.81 $ 9.81 Laveste pris $ 0.371875$ 0.371875 $ 0.371875 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -4.70% Prisendring (7D) -4.70%

Tokenlon (LON) sanntidsprisen er $0.611717. I løpet av de siste 24 timene har LON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.605889 og et toppnivå på $ 0.62519, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LON er $ 9.81, mens den rekordlave prisen er $ 0.371875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LON endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -4.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tokenlon (LON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.34M$ 75.34M $ 75.34M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.93M$ 85.93M $ 85.93M Opplagsforsyning 123.15M 123.15M 123.15M Total forsyning 140,451,028.838767 140,451,028.838767 140,451,028.838767

Nåværende markedsverdi på Tokenlon er $ 75.34M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LON er 123.15M, med en total tilgang på 140451028.838767. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 85.93M.