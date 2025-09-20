todd (TODD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00439277$ 0.00439277 $ 0.00439277 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -0.85% Prisendring (7D) -0.74% Prisendring (7D) -0.74%

todd (TODD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TODD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TODD er $ 0.00439277, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TODD endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -0.85% over 24 timer og -0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

todd (TODD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.27K$ 49.27K $ 49.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.27K$ 49.27K $ 49.27K Opplagsforsyning 989.73M 989.73M 989.73M Total forsyning 989,732,625.781425 989,732,625.781425 989,732,625.781425

Nåværende markedsverdi på todd er $ 49.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TODD er 989.73M, med en total tilgang på 989732625.781425. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.27K.