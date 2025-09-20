Tim Cheese (TIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006324 $ 0.00006324 $ 0.00006324 24 timer lav $ 0.00006601 $ 0.00006601 $ 0.00006601 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006324$ 0.00006324 $ 0.00006324 24 timer høy $ 0.00006601$ 0.00006601 $ 0.00006601 All Time High $ 0.00036551$ 0.00036551 $ 0.00036551 Laveste pris $ 0.00002439$ 0.00002439 $ 0.00002439 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -2.46% Prisendring (7D) -15.30% Prisendring (7D) -15.30%

Tim Cheese (TIM) sanntidsprisen er $0.00006378. I løpet av de siste 24 timene har TIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006324 og et toppnivå på $ 0.00006601, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIM er $ 0.00036551, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002439.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIM endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -2.46% over 24 timer og -15.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tim Cheese (TIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.95K$ 63.95K $ 63.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.95K$ 63.95K $ 63.95K Opplagsforsyning 999.53M 999.53M 999.53M Total forsyning 999,525,348.329451 999,525,348.329451 999,525,348.329451

Nåværende markedsverdi på Tim Cheese er $ 63.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIM er 999.53M, med en total tilgang på 999525348.329451. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.95K.