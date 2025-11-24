TikTrix pris i dag

Sanntids TikTrix (TRIX) pris i dag er $ 0.02510701, med en 2.79% endring de siste 24 timene. Nåværende TRIX til USD konverteringssats er $ 0.02510701 per TRIX.

TikTrix rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,825,332, med en sirkulerende forsyning på 152.36M TRIX. I løpet av de siste 24 timene TRIX har den blitt handlet mellom $ 0.02441284(laveste) og $ 0.02524386 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.258948, mens tidenes laveste notering var $ 0.0218441.

Kortsiktig har TRIX beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -15.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

TikTrix (TRIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.21M$ 50.21M $ 50.21M Opplagsforsyning 152.36M 152.36M 152.36M Total forsyning 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

