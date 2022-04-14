Thumb (THUMB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Thumb (THUMB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Thumb (THUMB) Informasjon thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Offisiell nettside: https://thumb.fun

Thumb (THUMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thumb (THUMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 493.45K $ 493.45K $ 493.45K Total forsyning: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Sirkulerende forsyning: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 493.45K $ 493.45K $ 493.45K All-time high: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 All-Time Low: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Nåværende pris: $ 0.00237056 $ 0.00237056 $ 0.00237056 Lær mer om Thumb (THUMB) pris

Thumb (THUMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thumb (THUMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THUMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THUMB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THUMBs tokenomics, kan du utforske THUMB tokenets livepris!

THUMB prisforutsigelse Vil du vite hvor THUMB kan være på vei? Vår THUMB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THUMB tokenets prisforutsigelse nå!

