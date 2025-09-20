Thumb (THUMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00257034 24 timer høy $ 0.00268007 All Time High $ 0.01350546 Laveste pris $ 0.00109283 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -4.50%

Thumb (THUMB) sanntidsprisen er $0.00261344. I løpet av de siste 24 timene har THUMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00257034 og et toppnivå på $ 0.00268007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THUMB er $ 0.01350546, mens den rekordlave prisen er $ 0.00109283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THUMB endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thumb (THUMB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 537.96K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 537.96K Opplagsforsyning 206.89M Total forsyning 206,892,539.203961

Nåværende markedsverdi på Thumb er $ 537.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THUMB er 206.89M, med en total tilgang på 206892539.203961. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 537.96K.