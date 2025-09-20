Dagens Thumb livepris er 0.00261344 USD. Spor prisoppdateringer for THUMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THUMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Thumb livepris er 0.00261344 USD. Spor prisoppdateringer for THUMB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THUMB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om THUMB

THUMB Prisinformasjon

THUMB Offisiell nettside

THUMB tokenomics

THUMB Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Thumb Logo

Thumb Pris (THUMB)

Ikke oppført

1 THUMB til USD livepris:

$0.00261344
$0.00261344$0.00261344
-2.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Thumb (THUMB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:38:38 (UTC+8)

Thumb (THUMB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00257034
$ 0.00257034$ 0.00257034
24 timer lav
$ 0.00268007
$ 0.00268007$ 0.00268007
24 timer høy

$ 0.00257034
$ 0.00257034$ 0.00257034

$ 0.00268007
$ 0.00268007$ 0.00268007

$ 0.01350546
$ 0.01350546$ 0.01350546

$ 0.00109283
$ 0.00109283$ 0.00109283

+0.25%

-2.02%

-4.50%

-4.50%

Thumb (THUMB) sanntidsprisen er $0.00261344. I løpet av de siste 24 timene har THUMB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00257034 og et toppnivå på $ 0.00268007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THUMB er $ 0.01350546, mens den rekordlave prisen er $ 0.00109283.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THUMB endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -4.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thumb (THUMB) Markedsinformasjon

$ 537.96K
$ 537.96K$ 537.96K

--
----

$ 537.96K
$ 537.96K$ 537.96K

206.89M
206.89M 206.89M

206,892,539.203961
206,892,539.203961 206,892,539.203961

Nåværende markedsverdi på Thumb er $ 537.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THUMB er 206.89M, med en total tilgang på 206892539.203961. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 537.96K.

Thumb (THUMB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Thumb til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Thumb til USD ble $ +0.0012449343.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Thumb til USD ble $ +0.0007635308.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Thumb til USD ble $ +0.0011928977965866768.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.02%
30 dager$ +0.0012449343+47.64%
60 dager$ +0.0007635308+29.22%
90 dager$ +0.0011928977965866768+83.97%

Hva er Thumb (THUMB)

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Thumb (THUMB) Ressurs

Offisiell nettside

Thumb Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Thumb (THUMB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Thumb (THUMB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Thumb.

Sjekk Thumbprisprognosen nå!

THUMB til lokale valutaer

Thumb (THUMB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Thumb (THUMB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THUMB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Thumb (THUMB)

Hvor mye er Thumb (THUMB) verdt i dag?
Live THUMB prisen i USD er 0.00261344 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THUMB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THUMB til USD er $ 0.00261344. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Thumb?
Markedsverdien for THUMB er $ 537.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THUMB?
Den sirkulerende forsyningen av THUMB er 206.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHUMB ?
THUMB oppnådde en ATH-pris på 0.01350546 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THUMB?
THUMB så en ATL-pris på 0.00109283 USD.
Hva er handelsvolumet til THUMB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THUMB er -- USD.
Vil THUMB gå høyere i år?
THUMB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THUMB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:38:38 (UTC+8)

Thumb (THUMB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.