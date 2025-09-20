Thorstarter (XRUNE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00207982 $ 0.00207982 $ 0.00207982 24 timer lav $ 0.00218549 $ 0.00218549 $ 0.00218549 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00207982$ 0.00207982 $ 0.00207982 24 timer høy $ 0.00218549$ 0.00218549 $ 0.00218549 All Time High $ 0.707193$ 0.707193 $ 0.707193 Laveste pris $ 0.00114084$ 0.00114084 $ 0.00114084 Prisendring (1H) +0.13% Prisendring (1D) -2.80% Prisendring (7D) -6.29% Prisendring (7D) -6.29%

Thorstarter (XRUNE) sanntidsprisen er $0.00211951. I løpet av de siste 24 timene har XRUNE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00207982 og et toppnivå på $ 0.00218549, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XRUNE er $ 0.707193, mens den rekordlave prisen er $ 0.00114084.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XRUNE endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -2.80% over 24 timer og -6.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thorstarter (XRUNE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 241.84K$ 241.84K $ 241.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Opplagsforsyning 114.15M 114.15M 114.15M Total forsyning 535,328,769.27 535,328,769.27 535,328,769.27

Nåværende markedsverdi på Thorstarter er $ 241.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XRUNE er 114.15M, med en total tilgang på 535328769.27. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13M.