TheCat (THECAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00705905 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -1.92% Prisendring (7D) -0.69%

TheCat (THECAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har THECAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THECAT er $ 0.00705905, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THECAT endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TheCat (THECAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 644.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 644.94K Opplagsforsyning 790.00M Total forsyning 789,997,890.109632

Nåværende markedsverdi på TheCat er $ 644.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THECAT er 790.00M, med en total tilgang på 789997890.109632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 644.94K.