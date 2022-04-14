TheCat (THECAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TheCat (THECAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TheCat (THECAT) Informasjon On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Offisiell nettside: https://thecat.meme/ Kjøp THECAT nå!

TheCat (THECAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TheCat (THECAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 600.45K $ 600.45K $ 600.45K Total forsyning: $ 789.99M $ 789.99M $ 789.99M Sirkulerende forsyning: $ 789.99M $ 789.99M $ 789.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 600.45K $ 600.45K $ 600.45K All-time high: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00075545 $ 0.00075545 $ 0.00075545 Lær mer om TheCat (THECAT) pris

TheCat (THECAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TheCat (THECAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THECAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THECAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THECATs tokenomics, kan du utforske THECAT tokenets livepris!

THECAT prisforutsigelse Vil du vite hvor THECAT kan være på vei? Vår THECAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THECAT tokenets prisforutsigelse nå!

