THAT (THAT) Informasjon THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Offisiell nettside: https://www.that.website Teknisk dokument: https://docs.that.global/whitepaper Kjøp THAT nå!

THAT (THAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for THAT (THAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 3.30B $ 3.30B $ 3.30B Sirkulerende forsyning: $ 816.52M $ 816.52M $ 816.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M All-time high: $ 0.00150567 $ 0.00150567 $ 0.00150567 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00147841 $ 0.00147841 $ 0.00147841 Lær mer om THAT (THAT) pris

THAT (THAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak THAT (THAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THATs tokenomics, kan du utforske THAT tokenets livepris!

THAT prisforutsigelse Vil du vite hvor THAT kan være på vei? Vår THAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THAT tokenets prisforutsigelse nå!

