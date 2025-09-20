THAT (THAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,00146076 $ 0,00146076 $ 0,00146076 24 timer lav $ 0,00150567 $ 0,00150567 $ 0,00150567 24 timer høy 24 timer lav $ 0,00146076$ 0,00146076 $ 0,00146076 24 timer høy $ 0,00150567$ 0,00150567 $ 0,00150567 All Time High $ 0,00150567$ 0,00150567 $ 0,00150567 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1,98% Prisendring (1D) -0,01% Prisendring (7D) +0,20% Prisendring (7D) +0,20%

THAT (THAT) sanntidsprisen er $0,00146114. I løpet av de siste 24 timene har THAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00146076 og et toppnivå på $ 0,00150567, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THAT er $ 0,00150567, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THAT endret seg med -1,98% i løpet av den siste timen, -0,01% over 24 timer og +0,20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THAT (THAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4,82M$ 4,82M $ 4,82M Opplagsforsyning 816,52M 816,52M 816,52M Total forsyning 3 300 000 000,0 3 300 000 000,0 3 300 000 000,0

Nåværende markedsverdi på THAT er $ 1,19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THAT er 816,52M, med en total tilgang på 3300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4,82M.