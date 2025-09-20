Thala APT (THAPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 24 timer lav $ 4.73 $ 4.73 $ 4.73 24 timer høy 24 timer lav $ 4.5$ 4.5 $ 4.5 24 timer høy $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 All Time High $ 19.21$ 19.21 $ 19.21 Laveste pris $ 3.76$ 3.76 $ 3.76 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -3.78% Prisendring (7D) -1.70% Prisendring (7D) -1.70%

Thala APT (THAPT) sanntidsprisen er $4.52. I løpet av de siste 24 timene har THAPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.5 og et toppnivå på $ 4.73, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THAPT er $ 19.21, mens den rekordlave prisen er $ 3.76.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THAPT endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -3.78% over 24 timer og -1.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thala APT (THAPT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.96M$ 31.96M $ 31.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.96M$ 31.96M $ 31.96M Opplagsforsyning 7.08M 7.08M 7.08M Total forsyning 7,075,140.2 7,075,140.2 7,075,140.2

Nåværende markedsverdi på Thala APT er $ 31.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på THAPT er 7.08M, med en total tilgang på 7075140.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.96M.