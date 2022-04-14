TenX (PAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TenX (PAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TenX (PAY) Informasjon TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look. Offisiell nettside: https://www.tenx.tech/ Teknisk dokument: https://www.tenx.tech/whitepaper/tenx_whitepaper_final.pdf Kjøp PAY nå!

TenX (PAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TenX (PAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 421.50K $ 421.50K $ 421.50K Total forsyning: $ 205.22M $ 205.22M $ 205.22M Sirkulerende forsyning: $ 118.14M $ 118.14M $ 118.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 732.17K $ 732.17K $ 732.17K All-time high: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00356777 $ 0.00356777 $ 0.00356777 Lær mer om TenX (PAY) pris

TenX (PAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TenX (PAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAYs tokenomics, kan du utforske PAY tokenets livepris!

