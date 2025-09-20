TenX (PAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00352579 $ 0.00352579 $ 0.00352579 24 timer lav $ 0.00372445 $ 0.00372445 $ 0.00372445 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00352579$ 0.00352579 $ 0.00352579 24 timer høy $ 0.00372445$ 0.00372445 $ 0.00372445 All Time High $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +2.03% Prisendring (7D) -3.65% Prisendring (7D) -3.65%

TenX (PAY) sanntidsprisen er $0.0036915. I løpet av de siste 24 timene har PAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00352579 og et toppnivå på $ 0.00372445, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAY er $ 5.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAY endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +2.03% over 24 timer og -3.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TenX (PAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 436.12K$ 436.12K $ 436.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 757.56K$ 757.56K $ 757.56K Opplagsforsyning 118.14M 118.14M 118.14M Total forsyning 205,218,256.0 205,218,256.0 205,218,256.0

Nåværende markedsverdi på TenX er $ 436.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAY er 118.14M, med en total tilgang på 205218256.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 757.56K.