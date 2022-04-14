Taurus (TAURUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Taurus (TAURUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Taurus (TAURUS) Informasjon Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Taurus, the Bull 🐂, resonates with the grounding and stabilizing energy of mid-spring, from mid-April to mid-May. Representing strength and reliability, Taurus season is a time to appreciate comfort and persistence. 🌿 Harness the nurturing and steadfast power of Taurus! Offisiell nettside: https://astrofolio.xyz/ Kjøp TAURUS nå!

Taurus (TAURUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Taurus (TAURUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 717.33K $ 717.33K $ 717.33K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 717.33K $ 717.33K $ 717.33K All-time high: $ 0.00792814 $ 0.00792814 $ 0.00792814 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071734 $ 0.00071734 $ 0.00071734 Lær mer om Taurus (TAURUS) pris

Taurus (TAURUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Taurus (TAURUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAURUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAURUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAURUSs tokenomics, kan du utforske TAURUS tokenets livepris!

TAURUS prisforutsigelse Vil du vite hvor TAURUS kan være på vei? Vår TAURUS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TAURUS tokenets prisforutsigelse nå!

