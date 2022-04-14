Talis Protocol (TALIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Talis Protocol (TALIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Talis Protocol (TALIS) Informasjon governance token as well as part of the mechanism of fees collection. Offisiell nettside: https://injective.talis.art/ Teknisk dokument: https://blog.talis.art/unveiling-talis-an-in-depth-exploration-of-the-marketplace-1d260078f40 Kjøp TALIS nå!

Talis Protocol (TALIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Talis Protocol (TALIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 673.52K $ 673.52K $ 673.52K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 393.08M $ 393.08M $ 393.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M All-time high: $ 0.500599 $ 0.500599 $ 0.500599 All-Time Low: $ 0.00131387 $ 0.00131387 $ 0.00131387 Nåværende pris: $ 0.00171345 $ 0.00171345 $ 0.00171345 Lær mer om Talis Protocol (TALIS) pris

Talis Protocol (TALIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Talis Protocol (TALIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TALIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TALIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TALISs tokenomics, kan du utforske TALIS tokenets livepris!

