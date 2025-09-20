Dagens Talis Protocol livepris er 0.00187065 USD. Spor prisoppdateringer for TALIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TALIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Talis Protocol livepris er 0.00187065 USD. Spor prisoppdateringer for TALIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TALIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 TALIS til USD livepris:

$0.00187065
-6.40%1D
-6.40%1D
USD
Talis Protocol (TALIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:15:59 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00180484
$ 0.00180484$ 0.00180484
24 timer lav
$ 0.00200058
$ 0.00200058$ 0.00200058
24 timer høy

$ 0.00180484
$ 0.00180484$ 0.00180484

$ 0.00200058
$ 0.00200058$ 0.00200058

$ 0.500599
$ 0.500599$ 0.500599

$ 0.00131387
$ 0.00131387$ 0.00131387

-0.00%

-6.48%

-8.08%

-8.08%

Talis Protocol (TALIS) sanntidsprisen er $0.00187065. I løpet av de siste 24 timene har TALIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00180484 og et toppnivå på $ 0.00200058, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TALIS er $ 0.500599, mens den rekordlave prisen er $ 0.00131387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TALIS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.48% over 24 timer og -8.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Talis Protocol (TALIS) Markedsinformasjon

$ 735.31K
$ 735.31K$ 735.31K

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

393.08M
393.08M 393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Talis Protocol er $ 735.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TALIS er 393.08M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.87M.

Talis Protocol (TALIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Talis Protocol til USD ble $ -0.000129794278283142.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Talis Protocol til USD ble $ -0.0000477822.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Talis Protocol til USD ble $ -0.0003162807.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Talis Protocol til USD ble $ -0.000271017995775617.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000129794278283142-6.48%
30 dager$ -0.0000477822-2.55%
60 dager$ -0.0003162807-16.90%
90 dager$ -0.000271017995775617-12.65%

Hva er Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Talis Protocol (TALIS) Ressurs

Talis Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Talis Protocol (TALIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Talis Protocol (TALIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Talis Protocol.

Sjekk Talis Protocolprisprognosen nå!

TALIS til lokale valutaer

Talis Protocol (TALIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Talis Protocol (TALIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TALIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Talis Protocol (TALIS)

Hvor mye er Talis Protocol (TALIS) verdt i dag?
Live TALIS prisen i USD er 0.00187065 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TALIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TALIS til USD er $ 0.00187065. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Talis Protocol?
Markedsverdien for TALIS er $ 735.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TALIS?
Den sirkulerende forsyningen av TALIS er 393.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTALIS ?
TALIS oppnådde en ATH-pris på 0.500599 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TALIS?
TALIS så en ATL-pris på 0.00131387 USD.
Hva er handelsvolumet til TALIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TALIS er -- USD.
Vil TALIS gå høyere i år?
TALIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TALIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:15:59 (UTC+8)

