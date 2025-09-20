Talis Protocol (TALIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00180484 $ 0.00180484 $ 0.00180484 24 timer lav $ 0.00200058 $ 0.00200058 $ 0.00200058 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00180484$ 0.00180484 $ 0.00180484 24 timer høy $ 0.00200058$ 0.00200058 $ 0.00200058 All Time High $ 0.500599$ 0.500599 $ 0.500599 Laveste pris $ 0.00131387$ 0.00131387 $ 0.00131387 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -6.48% Prisendring (7D) -8.08% Prisendring (7D) -8.08%

Talis Protocol (TALIS) sanntidsprisen er $0.00187065. I løpet av de siste 24 timene har TALIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00180484 og et toppnivå på $ 0.00200058, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TALIS er $ 0.500599, mens den rekordlave prisen er $ 0.00131387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TALIS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -6.48% over 24 timer og -8.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Talis Protocol (TALIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 735.31K$ 735.31K $ 735.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Opplagsforsyning 393.08M 393.08M 393.08M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Talis Protocol er $ 735.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TALIS er 393.08M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.87M.