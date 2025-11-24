Tako pris i dag

Sanntids Tako (TAKO) pris i dag er --, med en 2.23% endring de siste 24 timene. Nåværende TAKO til USD konverteringssats er -- per TAKO.

Tako rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,904.17, med en sirkulerende forsyning på 420.69B TAKO. I løpet av de siste 24 timene TAKO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har TAKO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Tako (TAKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.90K$ 13.90K $ 13.90K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

