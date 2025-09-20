TabMan (TAB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00132248$ 0.00132248 $ 0.00132248 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -0.70% Prisendring (7D) -1.49% Prisendring (7D) -1.49%

TabMan (TAB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TAB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAB er $ 0.00132248, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAB endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -1.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TabMan (TAB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.39K$ 46.39K $ 46.39K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0

Nåværende markedsverdi på TabMan er $ 46.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAB er 10.00B, med en total tilgang på 9999999340.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.39K.