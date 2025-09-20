Sync Network (SYNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.209893$ 0.209893 $ 0.209893 Laveste pris $ 0.00051058$ 0.00051058 $ 0.00051058 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.38% Prisendring (7D) +2.38%

Sync Network (SYNC) sanntidsprisen er $0.0006704. I løpet av de siste 24 timene har SYNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SYNC er $ 0.209893, mens den rekordlave prisen er $ 0.00051058.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SYNC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sync Network (SYNC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 108.49K$ 108.49K $ 108.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 156.69K$ 156.69K $ 156.69K Opplagsforsyning 161.83M 161.83M 161.83M Total forsyning 233,722,277.783198 233,722,277.783198 233,722,277.783198

Nåværende markedsverdi på Sync Network er $ 108.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SYNC er 161.83M, med en total tilgang på 233722277.783198. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 156.69K.