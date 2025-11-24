Swash pris i dag

Sanntids Swash (SWASH) pris i dag er $ 0.00165023, med en 0.74% endring de siste 24 timene. Nåværende SWASH til USD konverteringssats er $ 0.00165023 per SWASH.

Swash rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,645,808, med en sirkulerende forsyning på 994.96M SWASH. I løpet av de siste 24 timene SWASH har den blitt handlet mellom $ 0.00163311(laveste) og $ 0.00165414 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.95025, mens tidenes laveste notering var $ 0.0016085.

Kortsiktig har SWASH beveget seg -0.23% i løpet av den siste timen og -0.43% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Swash (SWASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Opplagsforsyning 994.96M 994.96M 994.96M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Swash er $ 1.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SWASH er 994.96M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.65M.