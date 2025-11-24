SURVIVE pris i dag

Sanntids SURVIVE (SURVIVE) pris i dag er $ 0.00000806, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SURVIVE til USD konverteringssats er $ 0.00000806 per SURVIVE.

SURVIVE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,053.85, med en sirkulerende forsyning på 999.36M SURVIVE. I løpet av de siste 24 timene SURVIVE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00065775, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000078.

Kortsiktig har SURVIVE beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SURVIVE (SURVIVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Opplagsforsyning 999.36M 999.36M 999.36M Total forsyning 999,363,325.456466 999,363,325.456466 999,363,325.456466

Nåværende markedsverdi på SURVIVE er $ 8.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SURVIVE er 999.36M, med en total tilgang på 999363325.456466. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.05K.