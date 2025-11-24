SuperReturn sSuperUSD pris i dag

Sanntids SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) pris i dag er $ 1.048, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende SSUPERUSD til USD konverteringssats er $ 1.048 per SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,133,311, med en sirkulerende forsyning på 3.00M SSUPERUSD. I løpet av de siste 24 timene SSUPERUSD har den blitt handlet mellom $ 1.018(laveste) og $ 1.058 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.938938.

Kortsiktig har SSUPERUSD beveget seg +0.05% i løpet av den siste timen og +0.73% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Opplagsforsyning 3.00M 3.00M 3.00M Total forsyning 2,998,069.181683 2,998,069.181683 2,998,069.181683

