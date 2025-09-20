SubVortex (SN7) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.598998 $ 0.598998 $ 0.598998 24 timer lav $ 0.632258 $ 0.632258 $ 0.632258 24 timer høy 24 timer lav $ 0.598998$ 0.598998 $ 0.598998 24 timer høy $ 0.632258$ 0.632258 $ 0.632258 All Time High $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 Laveste pris $ 0.561822$ 0.561822 $ 0.561822 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -4.61% Prisendring (7D) -9.62% Prisendring (7D) -9.62%

SubVortex (SN7) sanntidsprisen er $0.601596. I løpet av de siste 24 timene har SN7 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.598998 og et toppnivå på $ 0.632258, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN7 er $ 1.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.561822.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN7 endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -4.61% over 24 timer og -9.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SubVortex (SN7) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Opplagsforsyning 2.66M 2.66M 2.66M Total forsyning 2,664,343.001807035 2,664,343.001807035 2,664,343.001807035

Nåværende markedsverdi på SubVortex er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN7 er 2.66M, med en total tilgang på 2664343.001807035. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.