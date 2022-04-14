Streamr (DATA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Streamr (DATA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Streamr (DATA) Informasjon Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value. Offisiell nettside: https://streamr.network/ Kjøp DATA nå!

Streamr (DATA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Streamr (DATA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.80M $ 10.80M $ 10.80M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 767.12M $ 767.12M $ 767.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.09M $ 14.09M $ 14.09M All-time high: $ 0.209972 $ 0.209972 $ 0.209972 All-Time Low: $ 0.0117923 $ 0.0117923 $ 0.0117923 Nåværende pris: $ 0.01407832 $ 0.01407832 $ 0.01407832 Lær mer om Streamr (DATA) pris

Streamr (DATA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Streamr (DATA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DATA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DATA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DATAs tokenomics, kan du utforske DATA tokenets livepris!

DATA prisforutsigelse Vil du vite hvor DATA kan være på vei? Vår DATA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DATA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!