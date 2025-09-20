Dagens Streamr livepris er 0.01522009 USD. Spor prisoppdateringer for DATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Streamr livepris er 0.01522009 USD. Spor prisoppdateringer for DATA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DATA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DATA

DATA Prisinformasjon

DATA Offisiell nettside

DATA tokenomics

DATA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Streamr Logo

Streamr Pris (DATA)

Ikke oppført

1 DATA til USD livepris:

$0.01521813
$0.01521813$0.01521813
-5.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Streamr (DATA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:37:51 (UTC+8)

Streamr (DATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01517523
$ 0.01517523$ 0.01517523
24 timer lav
$ 0.01614136
$ 0.01614136$ 0.01614136
24 timer høy

$ 0.01517523
$ 0.01517523$ 0.01517523

$ 0.01614136
$ 0.01614136$ 0.01614136

$ 0.209972
$ 0.209972$ 0.209972

$ 0.0117923
$ 0.0117923$ 0.0117923

-0.16%

-5.67%

-7.05%

-7.05%

Streamr (DATA) sanntidsprisen er $0.01522009. I løpet av de siste 24 timene har DATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01517523 og et toppnivå på $ 0.01614136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATA er $ 0.209972, mens den rekordlave prisen er $ 0.0117923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATA endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Streamr (DATA) Markedsinformasjon

$ 11.68M
$ 11.68M$ 11.68M

--
----

$ 15.23M
$ 15.23M$ 15.23M

767.12M
767.12M 767.12M

1,000,541,714.0
1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

Nåværende markedsverdi på Streamr er $ 11.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATA er 767.12M, med en total tilgang på 1000541714.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.23M.

Streamr (DATA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Streamr til USD ble $ -0.00091486322699799.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Streamr til USD ble $ -0.0006073485.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Streamr til USD ble $ -0.0035786419.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Streamr til USD ble $ +0.002368883249377852.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00091486322699799-5.67%
30 dager$ -0.0006073485-3.99%
60 dager$ -0.0035786419-23.51%
90 dager$ +0.002368883249377852+18.43%

Hva er Streamr (DATA)

Streamr is building decentralized infrastructure for real-time data. Our goal is to enable data to be transported, shared, and monetised securely and scalably without intermediaries. By facilitating new types of data pipelines and ecosystems, we support and accelerate the birth of the Web 3.0, in which decentralized applications can securely exchange data and value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Streamr (DATA) Ressurs

Offisiell nettside

Streamr Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Streamr (DATA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Streamr (DATA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Streamr.

Sjekk Streamrprisprognosen nå!

DATA til lokale valutaer

Streamr (DATA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Streamr (DATA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DATA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Streamr (DATA)

Hvor mye er Streamr (DATA) verdt i dag?
Live DATA prisen i USD er 0.01522009 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DATA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DATA til USD er $ 0.01522009. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Streamr?
Markedsverdien for DATA er $ 11.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DATA?
Den sirkulerende forsyningen av DATA er 767.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDATA ?
DATA oppnådde en ATH-pris på 0.209972 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DATA?
DATA så en ATL-pris på 0.0117923 USD.
Hva er handelsvolumet til DATA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DATA er -- USD.
Vil DATA gå høyere i år?
DATA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DATA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:37:51 (UTC+8)

Streamr (DATA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.