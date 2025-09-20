Streamr (DATA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01517523 $ 0.01517523 $ 0.01517523 24 timer lav $ 0.01614136 $ 0.01614136 $ 0.01614136 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01517523$ 0.01517523 $ 0.01517523 24 timer høy $ 0.01614136$ 0.01614136 $ 0.01614136 All Time High $ 0.209972$ 0.209972 $ 0.209972 Laveste pris $ 0.0117923$ 0.0117923 $ 0.0117923 Prisendring (1H) -0.16% Prisendring (1D) -5.67% Prisendring (7D) -7.05% Prisendring (7D) -7.05%

Streamr (DATA) sanntidsprisen er $0.01522009. I løpet av de siste 24 timene har DATA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01517523 og et toppnivå på $ 0.01614136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DATA er $ 0.209972, mens den rekordlave prisen er $ 0.0117923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DATA endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -5.67% over 24 timer og -7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Streamr (DATA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M Opplagsforsyning 767.12M 767.12M 767.12M Total forsyning 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

Nåværende markedsverdi på Streamr er $ 11.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DATA er 767.12M, med en total tilgang på 1000541714.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.23M.