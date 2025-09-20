Dagens Stick livepris er 0.00005849 USD. Spor prisoppdateringer for STICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stick livepris er 0.00005849 USD. Spor prisoppdateringer for STICK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STICK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STICK

STICK Prisinformasjon

STICK Offisiell nettside

STICK tokenomics

STICK Prisprognose

Stick Pris (STICK)

1 STICK til USD livepris:

-1.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Stick (STICK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:12:31 (UTC+8)

Stick (STICK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005825
24 timer lav
$ 0.00005967
24 timer høy

$ 0.00005825
$ 0.00005967
$ 0.00472907
$ 0.00001873
-1.47%

+3.00%

+3.00%

Stick (STICK) sanntidsprisen er $0.00005849. I løpet av de siste 24 timene har STICK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005825 og et toppnivå på $ 0.00005967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STICK er $ 0.00472907, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001873.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STICK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og +3.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stick (STICK) Markedsinformasjon

$ 51.99K
--
$ 51.99K
888.89M
888,888,311.0337163
Nåværende markedsverdi på Stick er $ 51.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STICK er 888.89M, med en total tilgang på 888888311.0337163. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.99K.

Stick (STICK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Stick til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Stick til USD ble $ +0.0000177380.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Stick til USD ble $ -0.0000174008.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Stick til USD ble $ +0.000014017541076260166.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.47%
30 dager$ +0.0000177380+30.33%
60 dager$ -0.0000174008-29.75%
90 dager$ +0.000014017541076260166+31.52%

Hva er Stick (STICK)

Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche Launched on Bellum Exchange. Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX. Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint. Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart. Future Arena integration will only help push things forward. SEND THE STICK!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Stick (STICK) Ressurs

Offisiell nettside

Stick Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stick (STICK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stick (STICK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stick.

Sjekk Stickprisprognosen nå!

STICK til lokale valutaer

Stick (STICK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stick (STICK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STICK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Stick (STICK)

Hvor mye er Stick (STICK) verdt i dag?
Live STICK prisen i USD er 0.00005849 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STICK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STICK til USD er $ 0.00005849. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stick?
Markedsverdien for STICK er $ 51.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STICK?
Den sirkulerende forsyningen av STICK er 888.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTICK ?
STICK oppnådde en ATH-pris på 0.00472907 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STICK?
STICK så en ATL-pris på 0.00001873 USD.
Hva er handelsvolumet til STICK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STICK er -- USD.
Vil STICK gå høyere i år?
STICK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STICK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Stick (STICK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.