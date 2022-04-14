Step Finance (STEP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Step Finance (STEP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Step Finance (STEP) Informasjon Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers. Offisiell nettside: https://www.step.finance/

Step Finance (STEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Step Finance (STEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.80M $ 15.80M $ 15.80M Total forsyning: $ 330.00M $ 330.00M $ 330.00M Sirkulerende forsyning: $ 318.04M $ 318.04M $ 318.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.39M $ 16.39M $ 16.39M All-time high: $ 10.2 $ 10.2 $ 10.2 All-Time Low: $ 0.00654111 $ 0.00654111 $ 0.00654111 Nåværende pris: $ 0.04968941 $ 0.04968941 $ 0.04968941 Lær mer om Step Finance (STEP) pris

Step Finance (STEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Step Finance (STEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEPs tokenomics, kan du utforske STEP tokenets livepris!

