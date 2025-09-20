Step Finance (STEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.050405, 24 timer høy $ 0.053742, All Time High $ 10.2, Laveste pris $ 0.00654111, Prisendring (1H) -0.25%, Prisendring (1D) -4.58%, Prisendring (7D) -18.87%

Step Finance (STEP) sanntidsprisen er $0.050434. I løpet av de siste 24 timene har STEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050405 og et toppnivå på $ 0.053742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEP er $ 10.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.00654111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEP endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -4.58% over 24 timer og -18.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Step Finance (STEP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.04M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 16.64M, Opplagsforsyning 318.04M, Total forsyning 329,999,085.5853138

Nåværende markedsverdi på Step Finance er $ 16.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEP er 318.04M, med en total tilgang på 329999085.5853138. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.64M.