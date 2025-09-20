Dagens Step Finance livepris er 0.050434 USD. Spor prisoppdateringer for STEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Step Finance livepris er 0.050434 USD. Spor prisoppdateringer for STEP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STEP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STEP

STEP Prisinformasjon

STEP Offisiell nettside

STEP tokenomics

STEP Prisprognose

Step Finance Pris (STEP)

1 STEP til USD livepris:

$0.050434
$0.050434
-4.50%1D
USD
Step Finance (STEP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:37:29 (UTC+8)

Step Finance (STEP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.050405
$ 0.050405
24 timer lav
$ 0.053742
$ 0.053742
24 timer høy

$ 0.050405
$ 0.050405

$ 0.053742
$ 0.053742

$ 10.2
$ 10.2

$ 0.00654111
$ 0.00654111

-0.25%

-4.58%

-18.87%

-18.87%

Step Finance (STEP) sanntidsprisen er $0.050434. I løpet av de siste 24 timene har STEP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050405 og et toppnivå på $ 0.053742, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEP er $ 10.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.00654111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEP endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -4.58% over 24 timer og -18.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Step Finance (STEP) Markedsinformasjon

$ 16.04M
$ 16.04M

--
--

$ 16.64M
$ 16.64M

318.04M
318.04M

329,999,085.5853138
329,999,085.5853138

Nåværende markedsverdi på Step Finance er $ 16.04M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEP er 318.04M, med en total tilgang på 329999085.5853138. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.64M.

Step Finance (STEP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Step Finance til USD ble $ -0.00242599287516246.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Step Finance til USD ble $ -0.0144775487.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Step Finance til USD ble $ -0.0171572635.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Step Finance til USD ble $ -0.01708103591830309.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00242599287516246-4.58%
30 dager$ -0.0144775487-28.70%
60 dager$ -0.0171572635-34.01%
90 dager$ -0.01708103591830309-25.29%

Hva er Step Finance (STEP)

Step Finance is the front page of Solana. Visualise, Analyse, Execute and Aggregate transactions across all Solana contracts in one place. Step is a portfolio management dashboard and transaction aggregator where users can monitor their tokens associated with their wallets, LP positions, Staked Yield farms, Margin positions and more. Users of Step Finance can also execute Swaps and enter various yield farms and automated vaults from within Step with any fees on such value accrual services going back to STEP stakers.

Step Finance (STEP) Ressurs

Offisiell nettside

Step Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Step Finance (STEP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Step Finance (STEP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Step Finance.

Sjekk Step Financeprisprognosen nå!

STEP til lokale valutaer

Step Finance (STEP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Step Finance (STEP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STEP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Step Finance (STEP)

Hvor mye er Step Finance (STEP) verdt i dag?
Live STEP prisen i USD er 0.050434 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STEP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STEP til USD er $ 0.050434. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Step Finance?
Markedsverdien for STEP er $ 16.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STEP?
Den sirkulerende forsyningen av STEP er 318.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTEP ?
STEP oppnådde en ATH-pris på 10.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STEP?
STEP så en ATL-pris på 0.00654111 USD.
Hva er handelsvolumet til STEP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STEP er -- USD.
Vil STEP gå høyere i år?
STEP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STEP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:37:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.