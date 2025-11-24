Steam22 pris i dag

Sanntids Steam22 (STM) pris i dag er $ 0.088973, med en 3.77% endring de siste 24 timene. Nåværende STM til USD konverteringssats er $ 0.088973 per STM.

Steam22 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,901,074, med en sirkulerende forsyning på 100.00M STM. I løpet av de siste 24 timene STM har den blitt handlet mellom $ 0.085567(laveste) og $ 0.089892 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.122067, mens tidenes laveste notering var $ 0.01789341.

Kortsiktig har STM beveget seg -0.14% i løpet av den siste timen og -13.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Steam22 (STM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.90M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.90M Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Steam22 er $ 8.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STM er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.90M.