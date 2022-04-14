Staked LOOP (STLOOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked LOOP (STLOOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked LOOP (STLOOP) Informasjon StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance Offisiell nettside: https://www.loopingcollective.org/ Kjøp STLOOP nå!

Staked LOOP (STLOOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked LOOP (STLOOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Total forsyning: $ 109.14M $ 109.14M $ 109.14M Sirkulerende forsyning: $ 109.14M $ 109.14M $ 109.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M All-time high: $ 0.03765422 $ 0.03765422 $ 0.03765422 All-Time Low: $ 0.00684259 $ 0.00684259 $ 0.00684259 Nåværende pris: $ 0.00918303 $ 0.00918303 $ 0.00918303 Lær mer om Staked LOOP (STLOOP) pris

Staked LOOP (STLOOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked LOOP (STLOOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STLOOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STLOOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STLOOPs tokenomics, kan du utforske STLOOP tokenets livepris!

