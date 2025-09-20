Staked LOOP (STLOOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01095224 $ 0.01095224 $ 0.01095224 24 timer lav $ 0.01135276 $ 0.01135276 $ 0.01135276 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01095224$ 0.01095224 $ 0.01095224 24 timer høy $ 0.01135276$ 0.01135276 $ 0.01135276 All Time High $ 0.03765422$ 0.03765422 $ 0.03765422 Laveste pris $ 0.00995781$ 0.00995781 $ 0.00995781 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) -6.52% Prisendring (7D) -6.52%

Staked LOOP (STLOOP) sanntidsprisen er $0.01135276. I løpet av de siste 24 timene har STLOOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01095224 og et toppnivå på $ 0.01135276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STLOOP er $ 0.03765422, mens den rekordlave prisen er $ 0.00995781.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STLOOP endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -6.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked LOOP (STLOOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Opplagsforsyning 109.31M 109.31M 109.31M Total forsyning 109,307,973.6937986 109,307,973.6937986 109,307,973.6937986

Nåværende markedsverdi på Staked LOOP er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STLOOP er 109.31M, med en total tilgang på 109307973.6937986. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.