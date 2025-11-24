Stakecube pris i dag

Sanntids Stakecube (SCC) pris i dag er $ 0.00699676, med en 29.64% endring de siste 24 timene. Nåværende SCC til USD konverteringssats er $ 0.00699676 per SCC.

Stakecube rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 114,796, med en sirkulerende forsyning på 16.41M SCC. I løpet av de siste 24 timene SCC har den blitt handlet mellom $ 0.00502283(laveste) og $ 0.00699691 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.64, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SCC beveget seg -- i løpet av den siste timen og +21.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stakecube (SCC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.80K$ 114.80K $ 114.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 114.80K$ 114.80K $ 114.80K Opplagsforsyning 16.41M 16.41M 16.41M Total forsyning 16,407,205.91163954 16,407,205.91163954 16,407,205.91163954

