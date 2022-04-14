Stader ETHx (ETHX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stader ETHx (ETHX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stader ETHx (ETHX) Informasjon What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. Offisiell nettside: https://staderlabs.com/ Teknisk dokument: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf Kjøp ETHX nå!

Stader ETHx (ETHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stader ETHx (ETHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 641.98M $ 641.98M $ 641.98M Total forsyning: $ 143.46K $ 143.46K $ 143.46K Sirkulerende forsyning: $ 143.46K $ 143.46K $ 143.46K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 641.98M $ 641.98M $ 641.98M All-time high: $ 5,253.42 $ 5,253.42 $ 5,253.42 All-Time Low: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 Nåværende pris: $ 4,485.16 $ 4,485.16 $ 4,485.16 Lær mer om Stader ETHx (ETHX) pris

Stader ETHx (ETHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stader ETHx (ETHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ETHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ETHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ETHXs tokenomics, kan du utforske ETHX tokenets livepris!

ETHX prisforutsigelse Vil du vite hvor ETHX kan være på vei? Vår ETHX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ETHX tokenets prisforutsigelse nå!

