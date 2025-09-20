Stader ETHx (ETHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,755.41 $ 4,755.41 $ 4,755.41 24 timer lav $ 4,919.6 $ 4,919.6 $ 4,919.6 24 timer høy 24 timer lav $ 4,755.41$ 4,755.41 $ 4,755.41 24 timer høy $ 4,919.6$ 4,919.6 $ 4,919.6 All Time High $ 5,253.42$ 5,253.42 $ 5,253.42 Laveste pris $ 1,474.49$ 1,474.49 $ 1,474.49 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.87% Prisendring (7D) -5.09% Prisendring (7D) -5.09%

Stader ETHx (ETHX) sanntidsprisen er $4,774.01. I løpet av de siste 24 timene har ETHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,755.41 og et toppnivå på $ 4,919.6, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ETHX er $ 5,253.42, mens den rekordlave prisen er $ 1,474.49.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ETHX endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.87% over 24 timer og -5.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stader ETHx (ETHX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 684.44M$ 684.44M $ 684.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 684.44M$ 684.44M $ 684.44M Opplagsforsyning 143.36K 143.36K 143.36K Total forsyning 143,363.1224072732 143,363.1224072732 143,363.1224072732

Nåværende markedsverdi på Stader ETHx er $ 684.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ETHX er 143.36K, med en total tilgang på 143363.1224072732. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 684.44M.