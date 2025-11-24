stabble pris i dag

Sanntids stabble (STB) pris i dag er $ 0.00270709, med en 0.46% endring de siste 24 timene. Nåværende STB til USD konverteringssats er $ 0.00270709 per STB.

stabble rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 267,457, med en sirkulerende forsyning på 98.80M STB. I løpet av de siste 24 timene STB har den blitt handlet mellom $ 0.0026942(laveste) og $ 0.00270893 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04127941, mens tidenes laveste notering var $ 0.0026893.

Kortsiktig har STB beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -10.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

stabble (STB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.46K$ 267.46K $ 267.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Opplagsforsyning 98.80M 98.80M 98.80M Total forsyning 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på stabble er $ 267.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STB er 98.80M, med en total tilgang på 500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.35M.