Squish ($SQUISH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Squish ($SQUISH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Squish ($SQUISH) Informasjon A Squishmallow Memecoin The world's most popular toy. With over 400 million toys sold, Squishmallow has amassed 120,000 followers on Twitter, 456,000 TikTok followers, and nearly 890,000 Instagram followers as of 2023. By May 2024, the brand has garnered over 13 billion views on TikTok and has been tagged in more than 1 million posts on Instagram. Join the Squish revolution with $squish on Solana! Offisiell nettside: https://Squishmallowsol.meme Kjøp $SQUISH nå!

Squish ($SQUISH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Squish ($SQUISH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.86K Total forsyning: $ 998.96M Sirkulerende forsyning: $ 998.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.86K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Squish ($SQUISH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Squish ($SQUISH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SQUISH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SQUISH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SQUISHs tokenomics, kan du utforske $SQUISH tokenets livepris!

$SQUISH prisforutsigelse Vil du vite hvor $SQUISH kan være på vei? Vår $SQUISH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

