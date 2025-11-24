Squill pris i dag

Sanntids Squill (SQUILL) pris i dag er $ 0.05809, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SQUILL til USD konverteringssats er $ 0.05809 per SQUILL.

Squill rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 205,851, med en sirkulerende forsyning på 3.54M SQUILL. I løpet av de siste 24 timene SQUILL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.523435, mens tidenes laveste notering var $ 0.057953.

Kortsiktig har SQUILL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -16.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Squill (SQUILL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 205.85K$ 205.85K $ 205.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 580.90K$ 580.90K $ 580.90K Opplagsforsyning 3.54M 3.54M 3.54M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

