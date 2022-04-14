Spring Staked SUI (SSUI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spring Staked SUI (SSUI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spring Staked SUI (SSUI) Informasjon SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard. Offisiell nettside: https://springsui.com/ Kjøp SSUI nå!

Spring Staked SUI (SSUI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spring Staked SUI (SSUI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.64M $ 28.64M $ 28.64M Total forsyning: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Sirkulerende forsyning: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.64M $ 28.64M $ 28.64M All-time high: $ 18.79 $ 18.79 $ 18.79 All-Time Low: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Nåværende pris: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 Lær mer om Spring Staked SUI (SSUI) pris

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spring Staked SUI (SSUI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSUI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSUI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSUIs tokenomics, kan du utforske SSUI tokenets livepris!

