Spring Staked SUI (SSUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 24 timer lav $ 3.97 $ 3.97 $ 3.97 24 timer høy 24 timer lav $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 24 timer høy $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 All Time High $ 18.79$ 18.79 $ 18.79 Laveste pris $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -5.63% Prisendring (7D) -1.54% Prisendring (7D) -1.54%

Spring Staked SUI (SSUI) sanntidsprisen er $3.73. I løpet av de siste 24 timene har SSUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.69 og et toppnivå på $ 3.97, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSUI er $ 18.79, mens den rekordlave prisen er $ 1.75.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSUI endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.63% over 24 timer og -1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spring Staked SUI (SSUI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.03M$ 31.03M $ 31.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.03M$ 31.03M $ 31.03M Opplagsforsyning 8.30M 8.30M 8.30M Total forsyning 8,295,888.845 8,295,888.845 8,295,888.845

Nåværende markedsverdi på Spring Staked SUI er $ 31.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSUI er 8.30M, med en total tilgang på 8295888.845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.03M.