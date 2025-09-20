Dagens Spring Staked SUI livepris er 3.73 USD. Spor prisoppdateringer for SSUI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSUI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spring Staked SUI livepris er 3.73 USD. Spor prisoppdateringer for SSUI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SSUI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spring Staked SUI Pris (SSUI)

1 SSUI til USD livepris:

$3.74
-5.50%1D
Spring Staked SUI (SSUI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:35 (UTC+8)

Spring Staked SUI (SSUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.69
24 timer lav
$ 3.97
24 timer høy

$ 3.69
$ 3.97
$ 18.79
$ 1.75
-0.32%

-5.63%

-1.54%

-1.54%

Spring Staked SUI (SSUI) sanntidsprisen er $3.73. I løpet av de siste 24 timene har SSUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.69 og et toppnivå på $ 3.97, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSUI er $ 18.79, mens den rekordlave prisen er $ 1.75.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSUI endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -5.63% over 24 timer og -1.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spring Staked SUI (SSUI) Markedsinformasjon

$ 31.03M
--
$ 31.03M
8.30M
8,295,888.845
Nåværende markedsverdi på Spring Staked SUI er $ 31.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSUI er 8.30M, med en total tilgang på 8295888.845. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.03M.

Spring Staked SUI (SSUI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spring Staked SUI til USD ble $ -0.22302664970399.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spring Staked SUI til USD ble $ +0.1198146870.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spring Staked SUI til USD ble $ -0.2733683430.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spring Staked SUI til USD ble $ +1.147278147421047.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.22302664970399-5.63%
30 dager$ +0.1198146870+3.21%
60 dager$ -0.2733683430-7.32%
90 dager$ +1.147278147421047+44.42%

Hva er Spring Staked SUI (SSUI)

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui. It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Spring Staked SUI (SSUI) Ressurs

Offisiell nettside

Spring Staked SUI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spring Staked SUI (SSUI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spring Staked SUI (SSUI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spring Staked SUI.

Sjekk Spring Staked SUIprisprognosen nå!

SSUI til lokale valutaer

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spring Staked SUI (SSUI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SSUI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spring Staked SUI (SSUI)

Hvor mye er Spring Staked SUI (SSUI) verdt i dag?
Live SSUI prisen i USD er 3.73 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SSUI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SSUI til USD er $ 3.73. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spring Staked SUI?
Markedsverdien for SSUI er $ 31.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SSUI?
Den sirkulerende forsyningen av SSUI er 8.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSSUI ?
SSUI oppnådde en ATH-pris på 18.79 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SSUI?
SSUI så en ATL-pris på 1.75 USD.
Hva er handelsvolumet til SSUI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SSUI er -- USD.
Vil SSUI gå høyere i år?
SSUI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SSUI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:35:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.