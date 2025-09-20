Sportstensor (SN41) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 24 timer lav $ 5.77 $ 5.77 $ 5.77 24 timer høy 24 timer lav $ 5.18$ 5.18 $ 5.18 24 timer høy $ 5.77$ 5.77 $ 5.77 All Time High $ 6.8$ 6.8 $ 6.8 Laveste pris $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -4.10% Prisendring (7D) +144.91% Prisendring (7D) +144.91%

Sportstensor (SN41) sanntidsprisen er $5.23. I løpet av de siste 24 timene har SN41 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5.18 og et toppnivå på $ 5.77, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN41 er $ 6.8, mens den rekordlave prisen er $ 1.81.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN41 endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og +144.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sportstensor (SN41) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.40M$ 13.40M $ 13.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.40M$ 13.40M $ 13.40M Opplagsforsyning 2.56M 2.56M 2.56M Total forsyning 2,561,305.036100561 2,561,305.036100561 2,561,305.036100561

Nåværende markedsverdi på Sportstensor er $ 13.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN41 er 2.56M, med en total tilgang på 2561305.036100561. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.40M.