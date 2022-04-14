Speedy (SPEEDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Speedy (SPEEDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Speedy (SPEEDY) Informasjon In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series. Offisiell nettside: https://speedytheturtle.xyz/ Kjøp SPEEDY nå!

Speedy (SPEEDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Speedy (SPEEDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 719.42K $ 719.42K $ 719.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 719.42K $ 719.42K $ 719.42K All-time high: $ 0.04556329 $ 0.04556329 $ 0.04556329 All-Time Low: $ 0.00059451 $ 0.00059451 $ 0.00059451 Nåværende pris: $ 0.00071514 $ 0.00071514 $ 0.00071514 Lær mer om Speedy (SPEEDY) pris

Speedy (SPEEDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Speedy (SPEEDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPEEDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPEEDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPEEDYs tokenomics, kan du utforske SPEEDY tokenets livepris!

