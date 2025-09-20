SPARTA (SPARTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.092867 $ 0.092867 $ 0.092867 24 timer lav $ 0.100521 $ 0.100521 $ 0.100521 24 timer høy 24 timer lav $ 0.092867$ 0.092867 $ 0.092867 24 timer høy $ 0.100521$ 0.100521 $ 0.100521 All Time High $ 0.118026$ 0.118026 $ 0.118026 Laveste pris $ 0.03103831$ 0.03103831 $ 0.03103831 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -5.03% Prisendring (7D) -19.38% Prisendring (7D) -19.38%

SPARTA (SPARTA) sanntidsprisen er $0.094367. I løpet av de siste 24 timene har SPARTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.092867 og et toppnivå på $ 0.100521, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPARTA er $ 0.118026, mens den rekordlave prisen er $ 0.03103831.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPARTA endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -5.03% over 24 timer og -19.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SPARTA (SPARTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.86M$ 12.86M $ 12.86M Opplagsforsyning 136.17M 136.17M 136.17M Total forsyning 136,174,626.904 136,174,626.904 136,174,626.904

Nåværende markedsverdi på SPARTA er $ 12.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPARTA er 136.17M, med en total tilgang på 136174626.904. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.86M.