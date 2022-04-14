SPARTA (SPARTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SPARTA (SPARTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SPARTA (SPARTA) Informasjon SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Offisiell nettside: https://www.spartapls.com Teknisk dokument: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Kjøp SPARTA nå!

SPARTA (SPARTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SPARTA (SPARTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M Total forsyning: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M Sirkulerende forsyning: $ 136.17M $ 136.17M $ 136.17M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.69M $ 11.69M $ 11.69M All-time high: $ 0.118026 $ 0.118026 $ 0.118026 All-Time Low: $ 0.03103831 $ 0.03103831 $ 0.03103831 Nåværende pris: $ 0.085939 $ 0.085939 $ 0.085939 Lær mer om SPARTA (SPARTA) pris

SPARTA (SPARTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SPARTA (SPARTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPARTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPARTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPARTAs tokenomics, kan du utforske SPARTA tokenets livepris!

