SparkDEX pris i dag

Sanntids SparkDEX (SPRK) pris i dag er $ 0.02187121, med en 11.04% endring de siste 24 timene. Nåværende SPRK til USD konverteringssats er $ 0.02187121 per SPRK.

SparkDEX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,454,009, med en sirkulerende forsyning på 66.43M SPRK. I løpet av de siste 24 timene SPRK har den blitt handlet mellom $ 0.01969496(laveste) og $ 0.0220447 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04726344, mens tidenes laveste notering var $ 0.01954668.

Kortsiktig har SPRK beveget seg +0.85% i løpet av den siste timen og +0.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SparkDEX (SPRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.76M$ 21.76M $ 21.76M Opplagsforsyning 66.43M 66.43M 66.43M Total forsyning 994,116,013.0 994,116,013.0 994,116,013.0

Nåværende markedsverdi på SparkDEX er $ 1.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPRK er 66.43M, med en total tilgang på 994116013.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.76M.