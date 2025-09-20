SpaceFalcon (FCON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01739679 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.93% Prisendring (7D) -17.90%

SpaceFalcon (FCON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FCON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCON er $ 0.01739679, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -17.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SpaceFalcon (FCON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 194.16K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 212.74K Opplagsforsyning 17.34B Total forsyning 19,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på SpaceFalcon er $ 194.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCON er 17.34B, med en total tilgang på 19000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.74K.