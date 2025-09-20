SpaceFalcon Pris (FCON)
SpaceFalcon (FCON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FCON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FCON er $ 0.01739679, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FCON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.93% over 24 timer og -17.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på SpaceFalcon er $ 194.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FCON er 17.34B, med en total tilgang på 19000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 212.74K.
I løpet av i dag er prisendringen på SpaceFalcon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på SpaceFalcon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på SpaceFalcon til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på SpaceFalcon til USD ble $ 0.
|I dag
|$ 0
|-3.93%
|30 dager
|$ 0
|+9.81%
|60 dager
|$ 0
|-74.09%
|90 dager
|$ 0
|--
Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources.
Hvor mye vil SpaceFalcon (FCON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SpaceFalcon (FCON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SpaceFalcon.
Sjekk SpaceFalconprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak SpaceFalcon (FCON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FCON tokenets omfattende tokenomics nå!
