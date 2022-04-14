SpaceFalcon (FCON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SpaceFalcon (FCON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SpaceFalcon (FCON) Informasjon Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item's rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Offisiell nettside: https://spacefalcon.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.spacefalcon.com/

SpaceFalcon (FCON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SpaceFalcon (FCON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 197.53K $ 197.53K $ 197.53K Total forsyning: $ 19.00B $ 19.00B $ 19.00B Sirkulerende forsyning: $ 17.34B $ 17.34B $ 17.34B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 216.44K $ 216.44K $ 216.44K All-time high: $ 0.01739679 $ 0.01739679 $ 0.01739679 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

SpaceFalcon (FCON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SpaceFalcon (FCON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FCON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FCON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

FCON prisforutsigelse Vil du vite hvor FCON kan være på vei? Vår FCON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

