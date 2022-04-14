Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Informasjon Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app. Offisiell nettside: https://sovraai.com/ Kjøp SOVRA nå!

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sovra Ai by Virtuals (SOVRA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 455.61K $ 455.61K $ 455.61K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 455.61K $ 455.61K $ 455.61K All-time high: $ 0.00185863 $ 0.00185863 $ 0.00185863 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00045561 $ 0.00045561 $ 0.00045561 Lær mer om Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) pris

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOVRA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOVRA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOVRAs tokenomics, kan du utforske SOVRA tokenets livepris!

