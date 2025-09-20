Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00185863 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +1.90% Prisendring (1D) +0.36% Prisendring (7D) -6.23%

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOVRA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOVRA er $ 0.00185863, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOVRA endret seg med +1.90% i løpet av den siste timen, +0.36% over 24 timer og -6.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 555.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 555.10K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sovra Ai by Virtuals er $ 555.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOVRA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 555.10K.