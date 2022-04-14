SOMESING (SSG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SOMESING (SSG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOMESING (SSG) Informasjon SOMESING is a blockchain-based global mobile karaoke app. It allows anyone to enjoy singing and listening to the best quality recordings created by its users for free anytime and anywhere throughout the globe. It is characterized by its well-designed token economy through which users can transparently be rewarded for their contents as the tokens supported to the contents are automatically distributed by smart contracts on the blockchain. Launched on 2018 by a team based in Korea & Singapore, SOMESING aims to address creator's profit sharing on platform, low quality of karaoke app, barrier of paid service, untransparency of copyrights & music source suppliers in global. Offisiell nettside: https://somesing.io/ Teknisk dokument: https://somesing.io/global/assets/file/SOMESING_whitepaper_en.pdf Kjøp SSG nå!

SOMESING (SSG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOMESING (SSG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 349.85K $ 349.85K $ 349.85K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 349.85K $ 349.85K $ 349.85K All-time high: $ 0.285814 $ 0.285814 $ 0.285814 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SOMESING (SSG) pris

SOMESING (SSG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOMESING (SSG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SSG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SSG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SSGs tokenomics, kan du utforske SSG tokenets livepris!

